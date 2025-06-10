В Татарстане почти треть работников сомневаются в своих профессиональных навыках

Неуверенность сильнее выражена у молодых специалистов в возрасте до 34 лет

Фото: Максим Платонов

Более четверти (29%) работающих в Татарстане испытывают синдром самозванца — психологическое состояние, характеризующееся неуверенностью в собственных профессиональных качествах и приписыванием успехов случайности. Опрос охватил более 2900 соискателей старше 18 лет из крупных городов республики. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru и «Сетки».

Хотя большинство респондентов (67%) считают себя компетентными специалистами, лишь 23% полностью уверены в своих навыках. Почти половина (44%) испытывают некоторую неуверенность, а 29% открыто сомневаются в своих компетенциях. Синдром самозванца затрагивает работников всех уровней — от начинающих специалистов (56%) и сотрудников среднего звена (48%) до ведущих специалистов (24%) и топ-менеджеров (28%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Неуверенность в себе сильнее выражена у молодых специалистов в возрасте до 34 лет (52 и 40% соответственно). С возрастом и накоплением опыта уровень сомнений снижается: среди респондентов старше 45 лет он составляет всего 15—17%.

Исследование также выявило гендерные различия. Женщины чаще мужчин (40% против 29%) выражают сомнения в своих компетенциях и реже (54% против 65%) чувствуют себя уверенно. Они чаще склонны приписывать свои успехи удаче (50% против 39%), сравнивать себя с другими и переживать из-за недостатка достижений (72% против 57%).

«Синдром самозванца» сильнее всего проявляется при выполнении сложных задач (31%), публичных выступлениях (26%) и в ситуациях, когда требуется поделиться опытом или получить похвалу (25% и 21% соответственно). Почти половина опрошенных (43%) отмечают негативное влияние синдрома на свою работу.

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Рената Валеева