Каждый четвертый россиянин хочет сменить работу этим летом

Фото: Мария Зверева

Почти треть россиян (29%) ставят перед собой цель получить повышение зарплаты этим летом. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Карьерные амбиции россиян этим летом разнообразны. Помимо повышения зарплаты, 27% планируют улучшить профессиональные навыки, а каждый четвертый (24%) рассматривает возможность смены работы или поиска подработки. Интересно, что 15% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо карьерных целей на лето.

Однако карьерные устремления не затмевают желание отдохнуть. 21% респондентов мечтают об отпуске мечты, 22% планируют поездку на море. Также популярны планы побольше бывать на свежем воздухе (49%), сбросить вес (38%), прочитать книги (25%) и посетить новые места (25%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Среди менее распространенных, но все же значимых целей — ремонт квартиры (18%) и поиск любви (14%).

Около 65% жителей города считают, что высшее образование открывает больше возможностей для повышения заработка.

Рената Валеева