В Татарстане появилось 195 стобалльников на ЕГЭ по химии, истории и литературе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане опубликовали первые результаты ЕГЭ по химии, истории и литературе, проходившему 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

В этом году в республике 195 стобалльников: 114 по химии, 80 по литературе и один по истории.

Лидерами по количеству стобалльников стали школы Набережных Челнов и Казани. В химии наибольшее число отличников из средней школы №30 в Набережных Челнах — семь выпускников. Лидерами по литературе стали гимназия №19 в Казани с четырьмя стобалльниками.

Единственным выпускником с максимальным баллом по истории стал Юсуф Миннегалиев из Международной школы Казани. Выпускники, желающие улучшить свои результаты, смогут пересдать экзамены 3 и 4 июля. Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку будут известны 11 и 17 июня соответственно.

Напомним, что с 23 мая по 11 июня в России проходит основной период экзаменов. По данным Рособрнадзора, за нарушения правил уже удалены около 500 участников тестирования.

Анастасия Фартыгина