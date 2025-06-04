Рособрнадзор: 483 участника удалены с ЕГЭ за нарушения

С 23 мая по 11 июня в России проходит основной период экзаменов. По данным Рособрнадзора, за нарушения правил уже удалены около 500 участников тестирования.

Из 483 удаленных участников 153 человека были пойманы с телефонами, а 283 — со шпаргалками. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что за первые два дня экзаменов, 23 и 27 мая, более 200 участников были удалены за нарушения.

Для борьбы со списыванием во время ЕГЭ в этом году используются около 11,5 тысячи глушилок для сотовой связи. Решение о применении устройств для подавления сигнала принимается каждым регионом самостоятельно.

