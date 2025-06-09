В Татарстане в Единый день голосования будут работать 2 780 участковых избиркомов

Фото: предоставлено ЦИК РТ

В Татарстане активно идут приготовления к Единому дню голосования, который пройдет в 2025 году. В организации выборов примут участие все 65 территориальных и 2 780 участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили «Вести» ГТРК «Татарстан».

Как рассказал председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, безопасность на избирательных участках обеспечат сотрудники правоохранительных органов, МЧС и республиканского здравоохранения, а также волонтеры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году татарстанцев ждут две значимые избирательные кампании:

14 сентября пройдут выборы раиса Татарстана.

С 15 по 25 июня стартует кампания по выборам более 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кондратьев также уточнил, что в 2025 году все избиратели смогут голосовать не только по месту прописки, но и в удобном для них месте благодаря технологии «Мобильный избиратель».

Напомним, что региональный политсовет Татарстанского отделения «Единой России» выдвинул двух кандидатов для участия в предварительном голосовании на должность раиса Республики Татарстан. Это действующий глава региона Рустам Минниханов и сенатор России Александр Терентьев.

Анастасия Фартыгина