Татарстан может получить 1,2 млрд рублей на благоустройство парков и скверов

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Татарстан подал 16 заявок на участие в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды и может получить федеральные гранты на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил Институт развития городов республики.

Из них 12 проектов благоустройства общественных пространств участвуют в конкурсе впервые, а 4 — повторно. Заявочная кампания завершилась, и результаты будут известны осенью 2025 года. Работы по благоустройству планируется начать в 2026—2027 годах. Каждый грант может составлять от 30 до 100 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди объектов, которые могут получить финансирование, — парки «Заказанье» в Высокогорском районе и «Семья» в Нижнекамске, а также исторические улицы в Бугульме, Кукморе и Аксубаево.

Это уже девятый раз, когда Татарстан участвует в грантовом конкурсе. За все время республика выиграла около 3,5 млрд рублей, которые были направлены на благоустройство 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах.

Напомним, что территорию казанского вейк-парка в поселке Торфяной Советского района планируется расширить на 15 гектаров.



Анастасия Фартыгина