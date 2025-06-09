В Казани ограничат движение и парковку из-за велоквеста «По волнам Победы»

Фото: Елизавета Пуншева

В связи с проведением велоквеста «По волнам Победы» 14 июня в Казани будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Ограничения коснутся центральной части города и будут действовать с 7.00 до 12.00, сообщили в мэрии города.

Как сообщили в организационном комитете мероприятия, движение будет ограничено на следующих участках:

улица Пролетарская: от улицы Несмелова до улицы Декабристов;

улица Сибгата Хакима: от улицы Декабристов до улицы Бондаренко;

улица Бондаренко: от улицы Сибгата Хакима до улицы Волгоградской.

Кроме того, будет запрещена парковка перед Центром семьи «Казан», а движение по велодорожке на улице Декабристов (под путепроводом Кремлевской дамбы) от улицы Пролетарской до улицы Сибгата Хакима будет полностью закрыто.

В Казани перекроют часть дорог с 26 по 30 июня в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе».



Рената Валеева