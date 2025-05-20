С 26 по 30 июня дороги Казани снова перекроют для проведения велозаезда

. Фото: Максим Платонов

В Казани перекроют часть дорог с 26 по 30 июня в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе». Соответствующий документ мэрии города проходит антикоррупционную экспертизу.



С 10.00 26 июня до 18.00 30-го числа ограничение будет введено на парковке у Центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия.

28 июня с 08.00 до 14.00 ограничения будут действовать:

от пересечения улиц Саид Галеева и Кремлевская набережная до Кремлевского моста;

правый съезд с Кремлевского моста до ул. Батурина;

от пересечения Ивановского спуска по Профсоюзную до д.16;

от д. 16 на Профсоюзной по Кави Наджми до пересечения с улицей Кремлевская д. 23/17;

по ул. Кремлевская, от дома 23/17 до ул. Чернышевского, д.4/2а;

по Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большой Красной, Толстого, Подлужной, Жуковского и Батурина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

29 июня ограничения будут действовать на тех же участках с 06.00 до 15.00.

с 20.00 27 июня по 15.00 29 июня на вышеперечисленных участках будет запрещено передвигаться на электросамокатах и велосипедах. Whoosh, МТС Urent и «Зеленый город» также проконтролирует, чтобы пользователи не парковали СИМ в этих местах.

Напомним, с 21 мая в Казани введут ограничения на движение и парковку автомобилей вблизи Казанской Ратуши. Меры будут действовать с 5.00 до 22.00 мск.



Рената Валеева