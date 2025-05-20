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С 26 по 30 июня дороги Казани снова перекроют для проведения велозаезда

11:12, 20.05.2025
С 26 по 30 июня дороги Казани снова перекроют для проведения велозаезда
. Фото: Максим Платонов

В Казани перекроют часть дорог с 26 по 30 июня в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе». Соответствующий документ мэрии города проходит антикоррупционную экспертизу.

С 10.00 26 июня до 18.00 30-го числа ограничение будет введено на парковке у Центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия.

28 июня с 08.00 до 14.00 ограничения будут действовать:

  • от пересечения улиц Саид Галеева и Кремлевская набережная до Кремлевского моста;
  • правый съезд с Кремлевского моста до ул. Батурина;
  • от пересечения Ивановского спуска по Профсоюзную до д.16;
  • от д. 16 на Профсоюзной по Кави Наджми до пересечения с улицей Кремлевская д. 23/17;
  • по ул. Кремлевская, от дома 23/17 до ул. Чернышевского, д.4/2а;
  • по Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большой Красной, Толстого, Подлужной, Жуковского и Батурина.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

29 июня ограничения будут действовать на тех же участках с 06.00 до 15.00.

с 20.00 27 июня по 15.00 29 июня на вышеперечисленных участках будет запрещено передвигаться на электросамокатах и велосипедах. Whoosh, МТС Urent и «Зеленый город» также проконтролирует, чтобы пользователи не парковали СИМ в этих местах.

Напомним, с 21 мая в Казани введут ограничения на движение и парковку автомобилей вблизи Казанской Ратуши. Меры будут действовать с 5.00 до 22.00 мск.

Рената Валеева

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