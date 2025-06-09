В аэропорту Казани рассказали о ситуации с задержанными рейсами

Фото: Мария Зверева

Аэропорт «Казань» им. Габдуллы Тукая восстановил суточный план полетов после введения временных ограничений на прием и отправку воздушных судов с 03.00 до 05.40 мск. Ограничения были связаны с объявленным режимом беспилотной опасности в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным пресс-службы аэропорта, все необходимые меры по обеспечению комфорта пассажиров задержанных рейсов были приняты совместно с авиакомпаниями. Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют.

Сегодня около 30 рейсов были задержаны из-за ограничений. Минобороны сообщило о ликвидации средств ПВО 49 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи, два из которых были сбиты на территории Чувашии.

Рената Валеева