В аэропорту Казани задержано 26 рейсов из-за ограничений на полеты

Фото: Мария Зверева

В международном аэропорту Казани сегодня было задержано 26 рейсов — 13 на вылет и 13 на прилет. Задержки связаны с введением ограничений на прием и отправку воздушных судов, о чем сообщала Росавиация.

Среди задержанных рейсов — вылеты в Дубай, Барнаул, Анталью, Самару, Новый Уренгой, Сочи, Сургут и другие города. Задержки составляют от 10 минут до 2 часов 3 минут.

На прилет задержаны рейсы из Дубая, Москвы, Нижнего Новгорода, Актау, Стамбула, Горно-Алтайска, Сочи, Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула, Антальи и Саньи. Время задержек варьируется от 12 минут до 2 часов 50 минут.

Введенные ограничения связаны с объявлением режима беспилотной опасности в Татарстане в 03.03 мск сегодня. По данным Минобороны, ночью средствами ПВО были ликвидированы 49 беспилотных летательных аппаратов, два из которых — на территории Чувашии.

Рената Валеева