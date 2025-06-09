16-летний казанский подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

Фото: Максим Платонов

СУ СКР по Татарстану и региональное МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с января по март 2025 года обвиняемый, получив через интернет координаты тайника с крупной партией наркотиков (более 40 граммов), планировал осуществить их раскладку на территории Казани за вознаграждение. Преступные действия были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте в Лениногорске также возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.



Рената Валеева