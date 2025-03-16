Подростка из Татарстана обвинили в попытке сбыта запрещенных веществ

Фото: Максим Платонов

В Лениногорске возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, в феврале 2025 года молодой человек через интернет получил координаты тайника с наркотическим веществом весом более 20 граммов. Он планировал разложить наркотики по 15 тайникам для потребителей за денежное вознаграждение.

Однако его действия были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следкома и регионального МВД. Уголовное дело уже направили в суд.

