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Подростка из Татарстана обвинили в попытке сбыта запрещенных веществ

13:50, 16.03.2025
Подростка из Татарстана обвинили в попытке сбыта запрещенных веществ
Фото: Максим Платонов

В Лениногорске возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, в феврале 2025 года молодой человек через интернет получил координаты тайника с наркотическим веществом весом более 20 граммов. Он планировал разложить наркотики по 15 тайникам для потребителей за денежное вознаграждение.

Однако его действия были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следкома и регионального МВД. Уголовное дело уже направили в суд.

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