В России средняя цена нового авто в мае составила почти 3 млн рублей
Самой востребованной моделью у россиян стала LADA Granta
В мае 2025 года средняя цена нового автомобиля в России составила более 2,9 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм».
Самой популярной маркой машины в прошлом месяце стала LADA (20,6%). В частности, наибольший интерес у покупателей вызвала марка LADA Granta (8,7% от общего числа покупок).
Также спросом пользовались HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%).
Ранее сообщалось, что более половины казанцев купили свою первую машину с пробегом.
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