В России средняя цена нового авто в мае составила почти 3 млн рублей

Самой востребованной моделью у россиян стала LADA Granta

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2025 года средняя цена нового автомобиля в России составила более 2,9 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Самой популярной маркой машины в прошлом месяце стала LADA (20,6%). В частности, наибольший интерес у покупателей вызвала марка LADA Granta (8,7% от общего числа покупок).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также спросом пользовались HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%).

Ранее сообщалось, что более половины казанцев купили свою первую машину с пробегом.



Дарья Сайфиева