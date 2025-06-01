Более половины казанцев купили свою первую машину с пробегом

Фото: Динар Фатыхов

Опрос, проведенный аналитиками «Авито Товаров» и «Авито Авто», выявил основные трудности, с которыми сталкиваются начинающие автолюбители. Согласно результатам, 53% казанцев выбрали свою первую машину с пробегом. Большинство из них (39%) купили авто у частных продавцов, а 13% обратились к дилерам. 10% получили машину от родственников, чаще это молодежь в возрасте 18—24 лет.

В то же время 37% опрошенных приобрели новый автомобиль из автосалона, в основном это люди старше 65 лет.

По цене 26% укладывались в 300 тыс. рублей, а 29% потратили от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Средняя стоимость первой машины составила 780 тыс. рублей. Основными критериями выбора стали доступность (65%), техническое состояние (56%) и надежность (44%). Внешний вид и бренд автомобиля также играли роль, но менее значительную.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

При выборе первого авто почти половина (49%) опрошенных полагались на советы родственников. Четверть (27%) прислушивалась к мнениям своих партнеров, а 17% — друзей. Интересно, что женщины чаще обращались за помощью к партнерам, тогда как мужчины чаще выбирали сами.

Однако при покупке автомобиля начинающие водители сталкиваются с рядом трудностей. На первом месте стоит страх и неуверенность за рулем — с этим столкнулись 29% респондентов. Также 18% испытывали сложности с поиском надежного автосервиса, а 13% затруднялись в поиске запчастей при первой поломке.

Вопросы с запчастями также остаются актуальными: 40% начинающих водителей не знают, какие детали покупать, а 38% испытывают трудности с поиском надежных продавцов.

Напомним, что на вторичном рынке иномарок в Казани уверенно лидирует Kia Rio, оставляя позади такие популярные бренды, как Volkswagen, Hyundai и Ford. Эта тенденция сохраняется уже не первый год и объясняется целым рядом факторов, делающих корейский автомобиль особенно привлекательным для казанских автолюбителей.

Анастасия Фартыгина