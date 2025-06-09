Цены на Lada взлетели на 70% за четыре года
Цены на автомобили Lada резко выросли за последние четыре года, достигнув 70% повышения, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.
В то же время российские дилеры вынуждены предлагать значительные скидки на китайские автомобили, чтобы расчистить переполненные склады.
Напомним, в мае 2024 года продажи новых автомобилей сократились на 28% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 91 218 единиц. Лидером рынка остается АвтоВАЗ с маркой Lada, доля которой составила 28% от общего объема продаж. Однако продажи Lada снизились на 36%.
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