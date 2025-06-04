Авторынок России просел на 28%, но Solaris продемонстрировал рост

Фото: Рената Валеева

Российский автомобильный рынок продолжает испытывать трудности. По данным «Автостата», в мае 2024 года продажи новых автомобилей сократились на 28% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 91 218 единиц. Несмотря на общий спад, в топе-10 наиболее востребованных брендов впервые за долгое время заметно присутствие китайских производителей.

Лидером рынка остается АвтоВАЗ с маркой Lada, доля которой составила 28% от общего объема продаж. Однако продажи Lada снизились на 36%. В тройку лидеров также вошли Haval (-24,2%) и Chery (-25%). В десятку популярных брендов вошли две отечественные марки (Lada), одна белорусская (Belgee) и семь китайских (Haval, Chery, Geely, Changan, Jetour, Omoda, Jaecoo) плюс Solaris.

На фоне общего падения рынка бренд Solaris продемонстрировал впечатляющий рост продаж — +69,7%, достигнув показателя в 1 968 автомобилей. За пять месяцев 2024 года продажи Solaris увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику также показали Belgee и Jetour, в то время как продажи Omoda упали наиболее значительно (-53,3%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди моделей лидирующие позиции занимают Lada Granta, Lada Vesta (-52%), Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max (-45%) и Lada Niva Legend. Замыкает десятку Lada Niva Travel (-45%), продажи которой, предположительно, снизились в ожидании выхода новой модели Lada Iskra. Все модели из топ-10 показали снижение продаж как за май, так и с начала года.

Продажи новых автомобилей в России в мае 2025 года продемонстрировали значительное снижение по сравнению с маем 2024 года.

Рената Валеева