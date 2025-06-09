Казань может лишиться федерального финансирования на общественные пространства

Горожане показывают низкую активность в соответствующем голосовании, посетовали в мэрии

Фото: Динар Фатыхов

Казань может лишиться федерального финансирования на благоустройство общественных пространств из-за низкой активности горожан в соответствующем онлайн-голосовании. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии столицы Татарстана сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

— Голосование за выбор общественных пространств стартовало 21 апреля и завершится 12 июня включительно. Промежуточные итоги показали низкую активность горожан по сравнению с прошлыми годами. Я хочу напомнить о том, что для привлечения федерального финансирования нам необходимо достичь установленных показателей участия жителей в голосовании. В текущей ситуации существует риск, что Казань может остаться без федерального софинансирования, соответственно, без благоустройства общественных пространств в 2026 году, — рассказал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдать свой голос казанцы могут на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале госуслуг РТ.

— Призываю всех жителей Казани проголосовать за понравившееся общественное пространство, проголосовать за свой двор. Итоги голосования учитываются при формировании программы благоустройства дворовой территории. Те дворы, которые победят в голосовании, точно войдут в программу следующего года, — подчеркнул Куляжев.

Напомним, в целом в Татарстане по состоянию на 25 мая проголосовали за понравившееся общественное пространство около 294,1 тыс. жителей. Наибольшая активность в конце прошлого месяца наблюдалась в Высокогорском, Арском, Атнинском, Верхнеуслонском и Тетюшском районах.



Галия Гарифуллина