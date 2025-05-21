Около 270 тыс. татарстанцев выбрали общественные пространства для благоустройства в 2026 году

. Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается голосование за благоустройство общественных пространств, запланированное на 2026 год. Участие в опросе приняли уже около 270 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Института развития городов республики.

Голосование охватывает все районы и городские округа Татарстана. Каждый желающий может проголосовать на официальном сайте или в приложении «Услуги РТ» до 12 июня. В рамках всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» жители выбирают парки, скверы и дворы, которые они хотели бы видеть обновленными.

Наибольшая активность наблюдается в Высокогорском, Арском, Атнинском, Верхнеуслонском и Тетюшском районах. Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, жители могут не только голосовать за предложенные объекты, но и вносить свои варианты благоустройства, которые будут рассмотрены специалистами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В списке для голосования представлено 283 объекта, включая 32 в Казани. Большинство из них — это парки и скверы (39%), далее идут уличные пространства (24,4%), набережные и пляжи (17,4%), территории социальных учреждений (14,7%) и природные зоны (4,6%).

Также в рамках голосования выбираются дворовые территории. Из 812 дворов будет составлен список из 200 адресов, которые получат приоритетное благоустройство в 2026 году по программе «Наш двор».



Анастасия Фартыгина