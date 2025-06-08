Татарстанский врач стал лауреатом премии «Призвание-2025» за подвижничество в медицине
Заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ Татарстана Александр Киршин стал победителем всероссийской премии «Призвание-2025» в спецноминации Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского министерства.
Награда присуждена за выдающиеся достижения в области медицины и спасение жизни пациента в сложнейшем случае.
Торжественная церемония награждения состоится 15 июня в 16:00 на Первом канале. Ведущими мероприятия выступят Елена Малышева и Александр Розенбаум.
Вместе с Киршиным награду получит группа специалистов, включая онколога из Чебоксар Светлану Орлову, медиков из Обнинска, Санкт-Петербурга, других учреждений Татарстана. Коллектив был отмечен за совместную работу по проведению сложнейшей операции.
Трансляция церемонии вручения премии «Призвание-2025», которая считается одной из самых престижных наград для врачей России, состоится через неделю на Первом канале.
Недавно также президент России отметил достижения татарстанцев государственными наградами.
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