В Казани отремонтируют дорогу между Вишневкой и Чернопеньем за 70,3 млн рублей

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В Советском районе Казани проведут капитальный ремонт участка дороги длиной 3,3 километра, соединяющего жилой массив Вишневка и деревню Чернопенье.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», на работы выделено 70,3 млн рублей.

Подрядчик будет менять асфальтовое покрытие в две смены при благоприятных погодных условиях: температура не ниже +5 °C летом и +10 °C осенью. В рамках контракта предусмотрено переустройство сетей электроснабжения, связи и газа. Однако искусственные сооружения и озеленение восстанавливать не планируется.

По условиям тендера, минимальная продолжительность работ составит 17 дней, а завершить их необходимо до середины ноября 2025 года.

Напомним, что в Атнинском районе Татарстана завершился ремонт автомобильной дороги Кошар — Ключи — Сап в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отремонтированный участок протяженностью 1,4 километра охватывает расстояние с 11,5 до 12,9 километра.

Матвей Гавриков