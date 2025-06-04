В Татарстане завершили ремонт дороги Кошар — Ключи — Сап

В Атнинском районе Татарстана завершился ремонт автомобильной дороги Кошар — Ключи — Сап в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отремонтированный участок протяженностью 1,4 километра охватывает расстояние с 11,5 до 12,9 километра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

На этом участке были проведены следующие работы:

фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия;

устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн;

укладка верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 на площади 9800 квадратных метров и из асфальтобетонной смеси А16Вл на примыканиях площадью 400 квадратных метров.

Дополнительно обочины укрепили щебнем М400 на площади более 3 тыс. квадратных метров и асфальтогранулятом на площади более 900 квадратных метров. Также была нанесена новая дорожная разметка.

Работы выполнила подрядная организация АО «Татавтодор».

Также в Сармановском районе, проходит ремонт дороги Альметьевск — Муслюмово в рамках национального проекта. Работы ведутся на участках с 46,6 до 48,1 и с 48,7 до 48,6 километра, общая протяженность составляет 1,860 километра.

Подрядчик, компания ООО «Татнефтедор», уже завершил укладку выравнивающего слоя асфальтобетона и верхнего покрытия на площади более 11 тыс. кв. м. На примыканиях также использовано асфальтобетонное покрытие площадью свыше 600 кв. м.

Анастасия Фартыгина