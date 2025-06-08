Южная группировка войск освободила населенный пункт Заря в ДНР
По данным Минобороны России, подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. В ходе операции украинские военные понесли потери до 170 человек.
В ведомстве отметили, что ударами были поражены силы и техника шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ.
Потери противника зафиксированы в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка ДНР.
В результате активных действий российских подразделений удалось взять под контроль стратегически важный населенный пункт. Операция продолжается в указанных направлениях Донецкой Народной Республики.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Федоровка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
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