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Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в ДНР

12:52, 06.06.2025
Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска освободили населенный пункт Федоровка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне российские военные освободили населенные пункты Редкоруб в ДНР и Кондратовка в Сумской области.

Напомним, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за участие корейских бойцов в освобождении Курской области.

Анастасия Фартыгина

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