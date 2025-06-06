Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Федоровка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.
Накануне российские военные освободили населенные пункты Редкоруб в ДНР и Кондратовка в Сумской области.
Напомним, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за участие корейских бойцов в освобождении Курской области.
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