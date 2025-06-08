В Казани аренда однокомнатных квартир увеличилась на 1,4%

Фото: Максим Платонов

Ставки аренды жилья в большинстве российских мегаполисов продолжают снижаться, но в Казани наблюдается рост. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городе повысилась на 1,4%, в то время как в других крупных городах, таких как Челябинск и Москва, ставки уменьшились. Об этом сообщили Известия.

Директор департамента аренды «Этажи» Ольга Павлинова объясняет ситуацию ростом объема предложения и сдержанным спросом. За последний год аренда квартир в России в среднем подорожала на 18%, но в Казани арендные ставки увеличились даже в условиях общего снижения.

Хотя в Казани средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир также возросла на 1,6%, в других крупных городах замечено только падение ставок. Снижение арендных цен было зафиксировано в таких городах, как Екатеринбург и Санкт-Петербург. В краевых центрах, как Краснодар, наблюдается рост на 2,6%.

Однако напомним, что медианная ставка долгосрочной аренды в Казани в мае 2025 года составила 45 тыс. рублей, что на 9,7% ниже показателя начала года.



Анастасия Фартыгина