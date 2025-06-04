В Казани аренда жилья подешевела почти на 10% с начала года

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Медианная ставка долгосрочной аренды в Казани в мае 2025 года составила 45 000 рублей, что на 9,7% ниже показателя начала года. По данным сервиса «Яндекс Аренда», за месяц стоимость аренды в городе не изменилась.

В разрезе типов квартир средняя стоимость аренды выглядит следующим образом:

студии: от 17 000 до 85 000 рублей;

однокомнатные: 38 000 рублей;

двухкомнатные: 50 000 рублей;

трехкомнатные: 75 000 рублей.

Снижение цен на аренду в Казани стало частью общероссийской тенденции среди городов-миллионников, где с начала года стоимость аренды упала в среднем на 8%. Волгоград показал наибольшее падение цен (-18,1%), за ним следуют Ростов-на-Дону (-12,2%) и Челябинск (-12,2%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают снижение стоимости аренды с увеличением предложения на рынке, в том числе за счет нераспроданного вторичного жилья массового сегмента. С начала года предложение на рынке выросло на 25,2%, несмотря на майское снижение на 2,9%.

По мнению специалистов «Яндекс Аренды», весенне-летний период традиционно характеризуется снижением активности на рынке аренды из-за длинных выходных и сезона отпусков, что также способствует удешевлению аренды.

Напомним, что Казань вошла в топ городов с высокой доходностью от краткосрочной аренды жилья.

Матвей Гавриков