На пляже «Кама» в Нижнекамском районе спасли тонущего мужчину
На муниципальном пляже «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района спасатели помогли 52-летнему мужчине, который начал тонуть из-за судорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Сотрудники спасательной станции заметили, что мужчина испытывает трудности во время купания, и оперативно вытащили его на берег. После этого была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и мужчину передали медикам с предварительным диагнозом «судорожный синдром».
Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает, что длительное пребывание в воде и переохлаждение могут вызывать судороги, особенно в икроножных мышцах. В таких случаях рекомендуется погрузиться в воду, выпрямить ноги и потянуть большие пальцы ног.
Также стоит помнить, что купание на официально разрешенных пляжах — более безопасно, так как там дежурят спасатели.
Напомним, что в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха у воды на летний сезон 2025 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.