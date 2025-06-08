На пляже «Кама» в Нижнекамском районе спасли тонущего мужчину

На муниципальном пляже «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района спасатели помогли 52-летнему мужчине, который начал тонуть из-за судорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сотрудники спасательной станции заметили, что мужчина испытывает трудности во время купания, и оперативно вытащили его на берег. После этого была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и мужчину передали медикам с предварительным диагнозом «судорожный синдром».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает, что длительное пребывание в воде и переохлаждение могут вызывать судороги, особенно в икроножных мышцах. В таких случаях рекомендуется погрузиться в воду, выпрямить ноги и потянуть большие пальцы ног.

Также стоит помнить, что купание на официально разрешенных пляжах — более безопасно, так как там дежурят спасатели.

Напомним, что в Казани утвердили список пляжей и мест отдыха у воды на летний сезон 2025 года.



Анастасия Фартыгина