Губернатор Запорожской области обнародовал список погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список военнослужащих ВСУ, которые были идентифицированы, но от которых отказался Киев. В своем телеграм-канале он сообщил, что списки предоставлены для того, чтобы родственники могли найти своих погибших.

По словам Балицкого, власти Украины пытаются скрыть потери и отказываются выплачивать компенсации семьям погибших. Он заявил: «О чем можно говорить, если Украина отказывается принимать тела своих погибших? Это попытка скрыть потери и не выплачивать деньги. Пока солдат считается пропавшим без вести, его семья не получит ни гривны помощи».

Также губернатор уточнил, что Украина не выполняет договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле 6 июня. Ранее Владимир Мединский, помощник президента России, сообщил, что российская сторона начала реализацию гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих, однако Украина неожиданно перенесла срок приемки тел и обмена военнопленными.

Анастасия Фартыгина