Мединский заявил, что Украина внезапно перенесла приемку тел и обмен военнопленными

Новую дату обмена украинская сторона не озвучила

Россия приступила к выполнению договоренностей о передаче Украине тел более 6 000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также к обмену пленными, включая раненых и тяжелобольных. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Первая партия, включающая 1 212 тел погибших украинских военных, уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные тела находятся в пути. Россия также передала Украине первый список из 640 украинских военнопленных, подлежащих обмену, преимущественно раненых, тяжелобольных и молодых бойцов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако процесс обмена был неожиданно заблокирован украинской стороной. Киев перенес на неопределенный срок как приемку тел погибших, так и обмен пленными. Российская сторона выражает глубокое сожаление по этому поводу и призывает Украину соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности.



— Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, — заявил Мединский.

Он призвал Киев немедленно возобновить процесс и забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли достойно похоронить близких. Москва настаивает на строгом соблюдении графика и всех достигнутых договоренностей.

Рената Валеева