Трамп продаст свою Tesla Model S после ссоры с Маском

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Президент США Дональд Трамп продал свой электромобиль Tesla Model S, приобретенный всего несколько месяцев назад, сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник в Белом доме. Решение о продаже последовало за публичной ссорой Трампа с Илоном Маском, главой Tesla и бывшим сотрудником администрации.

Несмотря на многолетнюю критику электромобилей, названных им слишком дорогими и имеющими ограниченный пробег, Трамп неожиданно поддержал Маска после того, как тот вложил около $275 млн в его предвыборную кампанию и возглавил новый Департамент эффективности правительства. В марте этого года в Белом доме состоялась демонстрация электромобилей Tesla, где Маск предлагал президенту «пуленепробиваемый» Cybertruck. Однако Трамп выбрал красный Model S, настаивая на полной оплате — около $80 тысяч.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако, как выяснилось, Трамп так и не воспользовался автомобилем, объяснив это соображениями безопасности. Model S оставался при Белом доме для нужд персонала.

Ситуация резко изменилась после того, как Маск покинул свой пост в правительстве в конце мая из-за разногласий по бюджетной политике и между ним и Трампом разгорелась публичная перепалка в социальных сетях. Этот конфликт сопровождался падением капитализации Tesla на $150 млрд, хотя впоследствии акции компании вновь начали расти.

Рената Валеева