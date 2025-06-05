Трамп осудил критику Маска в адрес «великолепного законопроекта»

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику Илона Маска в адрес его флагманского экономического законопроекта One Big Beautiful Bill. Выступая на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Маск критиковал его лично, а не сам законопроект, пишет РБК.

— Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен, — сказал Трамп.

One Big Beautiful Bill — законопроект, призванный выполнить предвыборные обещания Трампа. Он предусматривает продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, а также налоговые льготы на выплаты по автокредитам. Однако законопроект также предполагает сокращение расходов на программы социальной защиты, такие как Medicaid.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Маск заявил, что без его поддержки Трамп не выиграл бы президентские выборы и демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы в сенате лишь 49 мест вместо 51.

— Такая неблагодарность, — заявил Маск в ответ на действия Трампа.

Ранее Маск назвал закон «отвратительной мерзостью».

Рената Валеева