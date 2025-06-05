Трамп осудил критику Маска в адрес «великолепного законопроекта»
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику Илона Маска в адрес его флагманского экономического законопроекта One Big Beautiful Bill. Выступая на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Маск критиковал его лично, а не сам законопроект, пишет РБК.
— Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен, — сказал Трамп.
One Big Beautiful Bill — законопроект, призванный выполнить предвыборные обещания Трампа. Он предусматривает продление налоговых послаблений 2017 года, отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, а также налоговые льготы на выплаты по автокредитам. Однако законопроект также предполагает сокращение расходов на программы социальной защиты, такие как Medicaid.
Маск заявил, что без его поддержки Трамп не выиграл бы президентские выборы и демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы имели бы в сенате лишь 49 мест вместо 51.
— Такая неблагодарность, — заявил Маск в ответ на действия Трампа.
Ранее Маск назвал закон «отвратительной мерзостью».
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