Альмир Абашев стал и. о. министра здравоохранения Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев станет исполняющим обязанности главы Минздрава после отставки Марселя Миннуллина по состоянию здоровья. Информацию «Реальному времени» подтвердил источник.

Абашеву 49 лет, он заслуженный врач Татарстана и кандидат медицинских наук. После окончания Казанского государственного медицинского университета он прошел клиническую ординатуру по неврологии.

Профессиональный путь Абашева включает работу заведующим отделением республиканского клинического вертеброневрологического центра и главврачом детского туберкулезного санатория. С 2012 года он был главным врачом в нескольких медицинских учреждениях, а с апреля 2019 года является первым замминистра здравоохранения Татарстана.



Анастасия Фартыгина