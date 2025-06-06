В Татарстане 780 сотрудников МЧС обеспечивают безопасность во время Курбан-байрама

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В Татарстане на праздновании Курбан-байрама дежурят 780 сотрудников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

На мероприятий работают 63 инспектора государственного пожарного надзора, 313 спасателей и 56 сотрудников противопожарной службы. Также присутствуют 348 добровольных пожарных.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Праздничные мероприятия проходят на 960 религиозных объектах, включая 76 в Казани и две открытые площадки в Альметьевском и Алькеевском районах. Перед праздником прошли 960 профилактических мероприятий, на которых инструктажи по пожарной безопасности получили почти 970 человек.

Напомним, что сегодня, 6 июня 2025 года, мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — один из главных праздников в исламе. Этот праздник жертвоприношения символизирует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Курбан-байрам основан на истории пророка Ибрахима, который, следуя указаниям Аллаха, готов был принести в жертву своего сына Исмаила, но в последний момент получил барашка вместо него. Праздник длится три дня и включает в себя обряд жертвоприношения, который позволяет верующим приблизиться к Аллаху.



Анастасия Фартыгина