Рустам Минниханов поздравил с Днем русского языка и 226-летием Пушкина

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 226-летием со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина. Он подчеркнул, что русский язык — это душа народа и важное связующее звено между поколениями. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов подчеркнул, что творчество Пушкина стало символом русской литературы и продолжает оставаться актуальным.

— Пушкин — национальное достояние и гордость России, — добавил он, уточнив, что его произведения отражают историю и традиции нашего народа.

Минниханов призвал ценить русский язык как источник народной мудрости и вдохновения. В завершение своего обращения он пожелал всем счастья, вдохновения и процветания.

Также сегодня раис принял участие в открытии первой Соборной мечети в селе Маскара.



Анастасия Фартыгина