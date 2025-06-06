Мечеть в селе Маскара вновь открыла свои двери после трехлетней реставрации

Торжественное открытие Первой Соборной мечети в селе Маскара состоялось в праздничный день Курбан-байрама. Мечеть, построенная в конце XVIII века, вновь встречает верующих после масштабной реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Событие совпало с 1100-летием принятия ислама. В открытии приняли участие высокопоставленные гости во главе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Компанию ему составили руководители администрации, министры и общественные деятели. Праздничное богослужение возглавил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. В этот день во всех мечетях республики прошли праздничные намазы, посвященные окончанию хаджа.

Духовный смысл праздника Курбан-байрам подчеркнул в своем обращении глава республики: «Этот священный день, наполненный глубоким духовным смыслом, объединяет миллионы верующих по всему миру, напоминая нам о вечных ценностях: вере в добро, милосердии и заботе о ближнем».

Курбан-байрам, по словам Минниханова, учит благочестию, жертвенности и единству.

— Он вдохновляет на созидательные дела, призывает заботиться о тех, кто нуждается в поддержке, укрепляя тем самым узы братства и взаимопомощи, — подчеркнул раис республики.

Особое значение праздник приобретает в год 80-летия Великой Победы.

— Как и в те суровые годы, сегодня важно помнить: сила народа — в его единстве, способности жертвовать личным ради общего блага, — заявил Минниханов.

Завершая свое обращение, Рустам Минниханов пожелал всем: «Пусть же Курбан-байрам станет для каждого источником душевного тепла, мира и созидания! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и радости от добрых дел!»

Напомним, что здание было возведено в 1791—1793 годах купцом первой гильдии Габдуллой Утямышевым по образцу знаменитой мечети «Марджани» в Казани. Архитектура мечети сочетает в себе стиль петербургского барокко с элементами раннего классицизма.

Богатая история храма включает в себя и период, когда при мечети работало медресе. По воспоминаниям богослова Шигабутдина Марджани, Маскаринская мечеть считалась одним из самых авторитетных религиозных центров того времени. Долгий путь к ее восстановлению начался в 2022 году. Реставрационные работы длились три года — с марта 2022 по май 2025 года. Проект восстановления «Сохраняем вместе» поддержали жители республики и меценаты.