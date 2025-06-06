Силы ПВО России сбили 174 беспилотника за ночь
За ночь 5–6 июня российские силы ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника и три ракеты «Нептун-МД», сообщило Минобороны России.
Обстрел происходил с 20.00 до 04.20 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над несколькими регионами, включая Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую и другие области, а также над Москвой и Крымом.
- Кроме того, три управляемые ракеты «Нептун-МД» были перехвачены над акваторией Черного моря.
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