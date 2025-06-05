С 9 июня в Казани ограничат движение по улице Муштари
В Казани с 9 июня будет ограничено движение транспорта по улице Муштари. Ограничения связаны с проведением работ по перекладке систем водопровода, канализации и газопровода.
Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, частичное ограничение движения будет действовать с 9 по 30 июня на участке дороги от дома №19 на улице Муштари в направлении улицы Щапова.
Напомним, с 7 по 8 июня будет ограничено движение транспорта на улице Побежимова в районе дома №28.
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