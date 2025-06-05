В Казани на сутки перекроют движение на улице Побежимова из-за ремонта тепловода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 7 по 8 июня будет ограничено движение транспорта на улице Побежимова в районе дома №28. Причиной перекрытия станет ремонт тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Проезжая часть будет полностью закрыта на протяжении суток.

Напомним, с 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение по Кремлевской набережной.



Рената Валеева