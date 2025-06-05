Шоу Алины Загитовой лишилось двух показов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», запланированное на пять представлений в Санкт-Петербурге, состоится лишь трижды. Как сообщает Sport24 со ссылкой на организаторов, два показа, намеченные на 29 июня, отменены по техническим причинам.

Шоу «Ассоль» — рок-мюзикл на льду, созданный по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Загитова выступила не только как исполнительница главной роли, но и как продюсер проекта.

Теперь зрители смогут увидеть шоу один раз 27 июня и дважды 28 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проект школы фигурного катания Загитовой в Казани прошел все этапы согласования.

Рената Валеева