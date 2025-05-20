В Казани согласовали строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА «Новости», что проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани прошел все этапы согласования.
По его словам, оптимизация фасада здания позволила снизить стоимость строительства.
— В течение года мы реализуем проект, и центр откроется в 2026 году, — отметил Леонов.
Школа станет новым центром подготовки для юных фигуристов и укрепит развитие фигурного катания в регионе.
Напомним, что недавно лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о предложении ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети учатся в спортивных школах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.