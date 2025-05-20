В Казани согласовали строительство школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой

. Фото: Руслан Ишмухаметов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА «Новости», что проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани прошел все этапы согласования.

По его словам, оптимизация фасада здания позволила снизить стоимость строительства.

— В течение года мы реализуем проект, и центр откроется в 2026 году, — отметил Леонов.

Школа станет новым центром подготовки для юных фигуристов и укрепит развитие фигурного катания в регионе.

Напомним, что недавно лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил о предложении ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети учатся в спортивных школах.

Матвей Гавриков