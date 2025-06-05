Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иран в 2024 году

Фото: Мария Зверева

По словам посла Ирана в России Казема Джалали, Россия в 2024 году заняла первое место среди иностранных инвесторов в экономику Исламской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что объем российских инвестиций в газовые проекты в Иране может достигнуть $8 млрд, из которых 5 млрд уже закреплены по конкретным обязательствам.

В предыдущие годы, с 2022-го по 2023-й, Россия уже вложила $2,76 млрд в иранскую экономику, и общий объем прямых иностранных инвестиций в Иран за тот период составил 4,2 млрд.

Также в январе 2025 года Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, и переговоры о цене поставок находятся на финальной стадии. Объемы поставок могут начать с 2 млрд кубометров, с возможностью увеличения до 55 млрд кубометров. Джалали добавил, что Иран готов к транзиту российского газа и подготовил необходимую инфраструктуру.

Напомним, что на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» председатель клуба «Север — Юг» вице-председатель оргкомитета Дмитрий Дубо́вик раскрыл неожиданный факт: отечественное безалкогольное пиво стало самым популярным продуктом в Иране.



Анастасия Фартыгина