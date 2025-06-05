Росреестр: изъятие земли за неиспользование будет крайней мерой, владельцам дадут шанс исправиться

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Росреестр заявил, что изъятие неиспользуемых земельных участков будет применяться только в крайних случаях. В пресс-службе ведомства уточнили, что собственники получат шанс исправить нарушения, прежде чем их землю заберут, передает РИА «Новости».

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, который устанавливает трехлетний срок для освоения садовых и огородных участков. В конце мая правительство определило признаки, по которым землю можно признать неиспользующейся. К ним относятся захламление более половины участка и наличие сорняков выше метра.

Также участок считается неиспользующимся, если на нем есть здания с разрушенной крышей или стенами. Для участков под строительство срок неиспользования составляет пять лет, а для индивидуального жилищного строительства — семь лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представители Росреестра уточнили: «Если на земельных участках будут выявлены признаки неиспользования, обстоятельства будут оцениваться в рамках дел об административных правонарушениях. Правообладатель может предоставить документы, подтверждающие невозможность исполнения обязанностей». Он добавил, что собственник может передать участок в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам для его поддержания.

Изъятие участка возможно только через суд, если нарушения не будут устранены. Деньги от продажи земли на публичных торгах выплачиваются бывшему владельцу за вычетом расходов на организацию процедуры.

Анастасия Фартыгина