Правительство утвердило признаки неиспользования земельных участков

Фото: Дарья Пинегина

Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков, подписав соответствующее постановление. Документ разработан Росреестром в рамках федерального закона, предоставляющего собственникам трехлетний срок на освоение земли в границах населенных пунктов, а также на садовых и огородных участках.

К признакам неиспользования относятся: захламление или загрязнение более половины площади участка, отсутствие построек в течение 5 лет (7 лет для ИЖС), ненадлежащее состояние существующих построек, а также зарастание садовых, огородных и приусадебных участков сорняками высотой более 1 метра на площади более половины участка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выявление нарушений будет осуществляться специалистами Росреестра и местными властями. Постановление вступает в силу 1 сентября.

Если собственники не могут освоить земельный участок в срок по объективным причинам, у них будет возможность предоставить подтверждающие материалы, добавили в Росреестре по Татарстану.

Рената Валеева