«Аэрофлот» предложил обязать авиакомпании покупать отечественные самолеты

Фото: Максим Платонов

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» предложил ввести обязательные закупки отечественных самолетов для всех авиакомпаний, если они получат доступ к иностранным лайнерам. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что необходимо регулировать соотношение российских и западных самолетов в парках авиакомпаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Александровский уточнил, что детали предложения, включая количество обязательных закупок, требуют дальнейшего анализа. Он подчеркнул, что такая мера поможет вернуть инвестиции государства в самолетостроение и ускорить решение проблем с новыми моделями.

В то время как «Ростех» считает возвращение западных самолетов маловероятным, эксперты подчеркивают, что меры протекционизма необходимы, но должны учитывать текущее состояние российского авиапрома.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Среди возможных мер протекционизма рассматриваются отмена беспошлинного ввоза иностранных самолетов и введение разрешительного механизма для импорта. Однако источники в авиакомпаниях сомневаются, что такие меры будут введены до начала массового производства отечественных самолетов.

В «Ростехе» сообщили, что идеальная пропорция для авиапарков — 100% российских самолетов. Тем не менее они признают, что на переходном этапе доля иностранных лайнеров может быть значительной и будет сокращаться по мере списания зарубежной техники. При этом поставленная президентом задача — добиться к 2030 году 50% отечественных самолетов в авиапарках.

Напомним, что в 2025 году на поддержку доступности авиаперевозок в России выделят 800 млн рублей. Эти меры направлены на выполнение задачи президента Владимира Путина, который в мае 2024 года поставил цель увеличить авиаподвижность населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом.



Анастасия Фартыгина