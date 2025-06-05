«Аэрофлот» предложил обязать авиакомпании покупать отечественные самолеты
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» предложил ввести обязательные закупки отечественных самолетов для всех авиакомпаний, если они получат доступ к иностранным лайнерам. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что необходимо регулировать соотношение российских и западных самолетов в парках авиакомпаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Александровский уточнил, что детали предложения, включая количество обязательных закупок, требуют дальнейшего анализа. Он подчеркнул, что такая мера поможет вернуть инвестиции государства в самолетостроение и ускорить решение проблем с новыми моделями.
В то время как «Ростех» считает возвращение западных самолетов маловероятным, эксперты подчеркивают, что меры протекционизма необходимы, но должны учитывать текущее состояние российского авиапрома.
Среди возможных мер протекционизма рассматриваются отмена беспошлинного ввоза иностранных самолетов и введение разрешительного механизма для импорта. Однако источники в авиакомпаниях сомневаются, что такие меры будут введены до начала массового производства отечественных самолетов.
В «Ростехе» сообщили, что идеальная пропорция для авиапарков — 100% российских самолетов. Тем не менее они признают, что на переходном этапе доля иностранных лайнеров может быть значительной и будет сокращаться по мере списания зарубежной техники. При этом поставленная президентом задача — добиться к 2030 году 50% отечественных самолетов в авиапарках.
Напомним, что в 2025 году на поддержку доступности авиаперевозок в России выделят 800 млн рублей. Эти меры направлены на выполнение задачи президента Владимира Путина, который в мае 2024 года поставил цель увеличить авиаподвижность населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом.
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