В 2025 году Россия выделит 800 млн рублей на субсидии для авиаперевозок

Фото: Максим Платонов

В 2025 году на поддержку доступности авиаперевозок в России выделят 800 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС Валентин Иванов, первый замминистра транспорта, на пленарном заседании XI Форума дорожных инициатив.

— Для того чтобы авиаперевозки были комфортными и доступными, выделяем объем субсидирования, — уточнил он.

Эти меры направлены на выполнение задачи президента Владимира Путина, который в мае 2024 года поставил цель увеличить авиаподвижность населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. При этом доля самолетов отечественного производства в парке российских перевозчиков должна составлять не менее 50%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы достичь этих целей, планируется строительство новых аэродромов, реконструкция существующих, субсидирование авиаперевозок и поставка отечественных самолетов авиакомпаниям с помощью федеральной поддержки.

Напомним, что планы производства почти тысячи гражданских самолетов, заложенные в комплексной программе развития авиаотрасли России (КПГА) до 2030 года, могут быть сокращены.



Анастасия Фартыгина