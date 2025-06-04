Ильсур Метшин: «Был бы директором «Казаньоргсинтеза», а не мэром, если бы в юности попал на такую экспозицию»

В Казани состоялось торжественное открытие образовательной выставки «СИБУР. Дом полимеров»

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

Мэр Казани Ильсур Метшин на открытии образовательной выставки «СИБУР. Дом полимеров» вспомнил о своей семье и прокомментировал влияние подобной экспозиции на выбор профессии:

— У меня мама — врач, а отец и два старших брата — выпускники КХТИ, трудились в сфере химии и нефтехимии. Повезло бы мне тогда попасть на такую выставку, глядишь, и стал бы генеральным директором «Казаньоргсинтеза», а не мэром.

Экспозиция разместилась на территории Присутственных мест Казанского кремля и будет работать до 29 июня. Проект направлен на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также призван ознакомить широкую аудиторию с технологиями производства и переработки полимеров. Посещение выставки и все занятия бесплатны для всех желающих.