В Чистопольском районе обнаружили две крупные несанкционированные свалки

Инспекторы Волжско-Камского управления Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга Чистопольского района выявили две свалки. Об этом сообщили в пресс-службе.

Первая свалка расположена в черте Чистополя, вблизи местного кладбища. Ее площадь составляет 140 кв. метров, а объем накопленных отходов — 119 кубических метров.

Вторая, значительно большая свалка, была обнаружена благодаря вертолетной съемке. Она находится на улице Нариманова и занимает площадь 840 кв. метров, объем отходов — 210 кубических метров. В основном здесь складировались строительные материалы.

В адрес исполкома Чистопольского района направлены предостережения о недопустимости подобных нарушений природоохранного законодательства.

Ранее в селе Мокрая Савалеевка в Буинском районе экологи нашли несанкционированную свалку. Инспекторы Заволжского управления зафиксировали ее площадь в 3 909 кв. м

Рената Валеева