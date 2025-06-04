В Татарстане обнаружена крупная несанкционированная свалка в селе Мокрая Савалеевка

Фото: Максим Платонов

В селе Мокрая Савалеевка в Буинском районе экологи нашли несанкционированную свалку. Инспекторы Заволжского управления зафиксировали ее площадь в 3 909 кв. м и объем отходов в 6 254 кубических метра.

Свалка расположена на земельном участке, который относится к землям сельхозназначения. За соблюдением норм в этой области следит Россельхознадзор. Экологи уже направили материалы о нарушении в управление службы по республике для дальнейших действий.

Напомним, что Госжилинспекция Татарстана подвела итоги санитарно-экологического двухмесячника. Количество несанкционированных свалок и нарушений правил благоустройства резко сократилось. Если в прошлом году инспекторы выявили 41 несанкционированную свалку, то в этом году — всего две. Общее число нарушений снизилось в три раза — с 579 до 185.

Анастасия Фартыгина