Мигрантов без определенного места жительства могут начать депортировать

Осенью прошлого года вступил в силу закон о подтверждении адресов мигрантами

Фото: Максим Платонов

В Госдуму собираются внести законопроект о депортации мигрантов без определенного места жительства, проживающих в запрещенных местах. Об этом заявил депутат Алексей Нечаев.

— Если человек живет там, где это запрещено законом, например в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке, — это депортация, — отметил чиновник.

Закон, который обязывает мигрантов подтверждать адрес проживания в России, вступил в силу осенью 2024 года.

Ранее депутаты ЛДПР направили в правительство России законопроект, который предполагает отмену социальных пенсий по старости для иностранных граждан.



Дарья Сайфиева