Новости общества

18:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мигрантов без определенного места жительства могут начать депортировать

15:20, 04.06.2025

Осенью прошлого года вступил в силу закон о подтверждении адресов мигрантами

Мигрантов без определенного места жительства могут начать депортировать
Фото: Максим Платонов

В Госдуму собираются внести законопроект о депортации мигрантов без определенного места жительства, проживающих в запрещенных местах. Об этом заявил депутат Алексей Нечаев.

— Если человек живет там, где это запрещено законом, например в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке, — это депортация, — отметил чиновник.

Закон, который обязывает мигрантов подтверждать адрес проживания в России, вступил в силу осенью 2024 года.

Ранее депутаты ЛДПР направили в правительство России законопроект, который предполагает отмену социальных пенсий по старости для иностранных граждан.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также