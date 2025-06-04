Мигрантов без определенного места жительства могут начать депортировать
Осенью прошлого года вступил в силу закон о подтверждении адресов мигрантами
В Госдуму собираются внести законопроект о депортации мигрантов без определенного места жительства, проживающих в запрещенных местах. Об этом заявил депутат Алексей Нечаев.
— Если человек живет там, где это запрещено законом, например в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке, — это депортация, — отметил чиновник.
Закон, который обязывает мигрантов подтверждать адрес проживания в России, вступил в силу осенью 2024 года.
Ранее депутаты ЛДПР направили в правительство России законопроект, который предполагает отмену социальных пенсий по старости для иностранных граждан.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.