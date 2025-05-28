В колонию — на 22 года с исками на 60 млн: в Москве огласили приговор экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову

Срок давности судья применять не стала

Виновным в подстрекательстве к убийству елабужского депутата Айдара Исрафилова признал сегодня Савеловский суд Москвы бывшего главу Елабуги и ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Также суд счел доказанным его участие по эпизоду первого, несостоявшегося покушения на жизнь Исрафилова и по совокупности приговорил к наказанию в 22 года колонии строгого режима, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Напомним, в прениях гособвинитель Милана Дигаева запрашивала для 63-летнего подсудимого 25 лет лишения свободы, а также просила удовлетворить гражданские иски о компенсации морального вреда в пользу вдовы и двух детей покойного Исрафилова на общую сумму 185 млн рублей.

Суд постановил — взыскать с бывшего главы и ректора 60 млн рублей: по 20 млн каждому из истцов.

Сам Ильшат Гафуров и четыре его адвоката просили об оправдательном приговоре, настаивая, что в основу обвинения легли «фантазии и домыслы» следствия, основанные на недостоверных показаниях осужденного на 25 лет лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Неправдоподобным защита называла даже предложенный обвинением мотив убийства — якобы Гафуров в 1999 году, на тот момент действующий глава Елабуги, назначенный в ту пору еще президентом Республики Татарстан, боялся, что Исрафилов выиграет выборы в горсовет и сам станет главой.

Тогда как официально данная должность стала выборной лишь через несколько лет. Также Саляхов рассказывал, будто Гафуров боялся, что Исрафилов, получив власть, «отберет назад свои объекты — рынок и молодежный центр «Мираж» (бывший кинотеатр «Кама»). При этом в суде защита представила документы — здание кинотеатра было и оставалось муниципальным, его лишь передавали в доверительное управление Исрафилову, а закрыли ввиду отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию после реконструкции, которую де-факто бизнесмену позволили провести еще до заключения договора доверительного управления, в период, когда Гафуров еще не был главой Елабуги. ООО «Рынок» и вовсе было коммерческим предприятием с несколькими учредителями, и Исрафилову в нем не принадлежал даже контрольный пакет, сообщал в суде сам Гафуров.

Отрицал подсудимый и неприязненные отношения с покойным депутатом и бизнесменом, указывая, что тот критиковал городскую власть публично лишь один раз и критика эта сводилась к лоббированию интересов своего собственного бизнеса. Тогда как в адрес городского прокурора Исрафилов выразился куда конкретнее, обвинив в необоснованном получении квартиры, нецелевой трате энергоресурсов и незаконном закрытии уголовного дела на директора ООО «Рынок» (в прошлом — единственного владельца данного ООО), который якобы трудоустроил в компанию водителя прокуратуры.

Напомним, Айдара Исрафилова расстреляли на выходе с рынка в московском спорткомплексе «ЦСКА» 29 августа 1999 года. Киллер Алексей Олесик до сих пор находится в розыске. Организатор убийства Рузаль Асадуллин из «двадцатидевятников» отбывает срок за это и другие преступления в составе банды, а вот Айрат Шакиров перед судом уже не предстанет — убит в 2001-м. По версии силовиков, был приближенным Исрафилова, выманил его в Москву, передал исполнителям убийства маршрут, а также оружие и деньги. При этом установлено: в июне-июле 1999-го за Исрафиловым уже охотились убийцы, организация была поручена Хисамутдинову, но в последний момент исполнитель отказался нажимать на курок и рассказал депутату, что его «заказали». Гафурову инкриминируют подстрекательство к убийству по событиям августа и подстрекательство к приготовлению к тяжкому преступлению по истории несостоявшегося покушения — якобы он дважды обращался к лидеру ОПГ «29-й комплекс» Саляхову с просьбой организовать это убийство, используя давние «дружеские и доверительные отношения».

Гафуров уверял — таких встреч и отношений никогда не было и ни одного объективного доказательства обратному не представлено.

При этом в ходе прений адвокат Ольга Нарышкина предлагала суду в случае несогласия с доводами защиты прекратить преследование ее клиента ввиду истечения 15-летнего срока давности. Судья Ольга Чистова уточняла у Гафурова, согласен ли он на такое прекращение по нереабилитирующему основанию. Ответ был утвердительным.