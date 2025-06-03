Новости общества

22:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новый президент Южной Кореи пообещал мир на полуострове через диалог с КНДР

20:35, 03.06.2025
Новый президент Южной Кореи пообещал мир на полуострове через диалог с КНДР
Фото: скриншот из видео «National flag: South Korea - Южная Корея» с канала «VideoEffect»

Ли Чжэ Мён, лидер оппозиционной Объединенной демократической партии, одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, получив, по данным экзитполов телеканалов, 51,7% голосов. Его соперник, Ким Мун Су от партии «Гражданская сила», признал поражение, пишет РИА «Новости».

В своем первом обращении к нации после объявления результатов Ли Чжэ Мён обозначил приоритеты своей внешней политики, уделив особое внимание Корейскому полуострову. Будущий президент подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и мирного сосуществования, опираясь не только на оборонное сдерживание КНДР, но и на активный диалог и сотрудничество с Пхеньяном.

— Мы будем надежно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности. Мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером, — пообещал он.

Ли Чжэ Мён выразил намерение минимизировать «корейский риск» и улучшить жизнь граждан Южной Кореи путем стабилизации ситуации на полуострове.

Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент экс-президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также