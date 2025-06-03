Новый президент Южной Кореи пообещал мир на полуострове через диалог с КНДР

Ли Чжэ Мён, лидер оппозиционной Объединенной демократической партии, одержал победу на президентских выборах в Южной Корее, получив, по данным экзитполов телеканалов, 51,7% голосов. Его соперник, Ким Мун Су от партии «Гражданская сила», признал поражение, пишет РИА «Новости».

В своем первом обращении к нации после объявления результатов Ли Чжэ Мён обозначил приоритеты своей внешней политики, уделив особое внимание Корейскому полуострову. Будущий президент подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и мирного сосуществования, опираясь не только на оборонное сдерживание КНДР, но и на активный диалог и сотрудничество с Пхеньяном.

— Мы будем надежно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности. Мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером, — пообещал он.

Ли Чжэ Мён выразил намерение минимизировать «корейский риск» и улучшить жизнь граждан Южной Кореи путем стабилизации ситуации на полуострове.

Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент экс-президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение.



Рената Валеева